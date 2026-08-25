Desde Niebla y bajo la lluvia: Macarena Pizarro muestra el inicio del temporal en Los Ríos

La conductora de CHV Noticias dio cuenta del comienzo del sistema frontal en la zona y fue testigo en primera persona del aumento de rachas de viento e intensidad de la lluvia.

Macarena Pizarro se trasladó hasta la localidad de Niebla, cerca de Valdivia en la región de Los Ríos, para ser testigo de nuevo sistema frontal y se contactó con el matinal Contigo en la Mañana.

La conductora de CHV Noticias hizo un recorrido por la zona en donde al mediodía habían caída 25 milímetros de agua lluvia, fenómeno que se extenderá por toda esta semana.

La ciudad se preparó para la emergencia con labores preventivas tras lo ocurrido el pasado 6 y 7 de julio con el intenso sistema frontal que provocó aumento de caudales, socavones y deslizamiento de tierras.





En el lugar, Macarena Pizarro también dio cuenta del aumento de viento con fuertes rachas que incrementaron el 0leaje en el sector costero donde están las rompientes.

“Estoy arriesgando a quedar empapada porque no me va a llevar a nada porque hay un muro, pero sí puedo quedar mojada. Puedo ser el meme del día por el sacrificio que estoy haciendo“, comentó.

“Farmeando aura en Niebla”

En medio del despacho Eduardo de la Iglesia bromeó con la conductora por su entrega en medio del temporal y valoró su entereza ante la inclemencia del clima en el borde costero.

“Maca pensó que se estaba transformando en meme y la gente nos está escribiendo dice que estás farmeando aura en Niebla“, lanzó.

“Ah, me encanta. Me encanta esta forma de farmear aura”, agregó entre risas en medio del intenso sistema frontal.