Árbol cayó por fuerte viento y botó seis postes en Vitacura: Conductor tuvo que ser rescatado de su auto

El conductor de una camioneta que circulaba por el lugar tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos, luego de que uno de los transformadores cayera sobre su vehículo.

Un conductor tuvo que ser rescatado de su auto en la comuna de Vitacura, luego de quedar atrapado tras la caída de seis postes, en la previa de la llegada de un nuevo sistema frontal.

El hecho se produjo inicialmente por la caída de un álamo sobre el tendido eléctrico, derribando los postes de luz, uno de los cuales afectó a una camioneta que circulaba por el sector.

Bomberos acudió a la emergencia y logró rescatar al conductor, quien presentó lesiones de menor consideración, aunque de igual manera tuvo que ser traslado a centro asistencial.





“Un árbol de gran tamaño cayó sobre un poste del tendido eléctrico, el cual producto del arrastre de los cables provocó la caída de otro de cinco postes, y uno de los cuales cayó sobre una camioneta que circulaba aquí por la avenida”, explicaron desde la 37° comisaría de Vitacura.

Raúl Solís, director de Seguridad Municipal de la comuna, indicó que por ahora solo cuenta con un afectado, que es conductor de la camioneta.

Personal de ENEL se encuentra trabajando en el lugar para limpiar los cables y reponer el servicio eléctrico lo antes posible.