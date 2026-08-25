Falleció Dolly Parton a los 80 años: Familia envió sentido mensaje que ella pidió compartir antes de morir

La familia de la cantante y actriz comunicaron la noticia a través de redes sociales. “Este anuncio es algo que Dolly me pidió hace años”, comentó su sobrino, quien confirmó la noticia.

Este martes se confirmó la muerte de Dolly Parton a los 80 años, icónica voz de la música country.

La familia de la cantante y actriz comunicaron la noticia a través de redes sociales.

De momento se desconoce el motivo del fallecimiento de la intérprete.

En el mismo mensaje, compartieron que la artista estadounidense les pidió grabar un video con antelación para sus seguidores antes de morir.

El encargado de transmitir su deseo fue su sobrino Brian Seaver, quien fue su jefe de seguridad: “Este anuncio es algo que Dolly me pidió hace años”.

“La tristeza está con nosotros, no con Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús“, agregó.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

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