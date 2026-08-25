Micrero terminó ensangrentado tras brutal agresión en Chillán: “Capaz que lo hubiese matado”

El hecho ocurrió luego de que el conductor le solicitara a un pasajero que descendiera de la máquina por no contar con la aplicación habilitada para pagar ni con una tarjeta de débito. El chofer quedó con licencia médica producto de las lesiones.

Un conductor de microbús del transporte público de Chillán fue víctima de una brutal agresión durante la jornada del lunes, luego de protagonizar un incidente con un pasajero que intentó abordar la máquina.

Cleman Carrasco, dirigente de las líneas no asociadas de Chillán, indicó al medio local La Discusión que el pasajero no tenía la aplicación habilitada para pagar ni tampoco una tarjeta de débito, por lo que el conductor le solicitó que descendiera del vehículo.

Fue en ese contexto que la situación escaló hasta una violenta agresión contra el chofer, quien recibió múltiples golpes y terminó con sangre en el rostro producto de las heridas.

El conductor debió recibir atención médica y actualmente se encuentra con licencia médica debido a las lesiones sufridas.

“ Sufrimos un cobarde ataque a uno de nuestros conductores. Este es el segundo ataque que hemos recibido este año, de estos tipos desarmados, que, por no tener la aplicación y por no contar con ninguna tarjeta con débito, pasa lo que pasó ayer”, afirmó Carrasco.

“Gracias a Dios un pasajero pudo intervenir, si no, capaz que lo hubiese matado”, agregó el dirigente gremial.





Atacante estaría identificado

El dirigente aseguró que el presunto agresor ya estaría identificado y adelantó que presentarán una querella para que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

“ Vamos a presentar una querella contra este individuo, que ya está totalmente identificado , tanto por la Seremi de Transportes como por las líneas, así que se va a presentar la querella correspondiente para que este tipo de gente no ande suelta en la calle y no vuelva a ocurrir lo que está pasando”, señaló.

Por su parte, el seremi de Transportes de Ñuble, Omar Sandoval, entregó su respaldo al conductor afectado y a sus compañeros de trabajo.

“Condenamos categóricamente la agresión sufrida por un conductor del transporte público de Chillán y Chillán Viejo, y rechazamos cualquier tipo de violencia al interior del sistema. Este tipo de conductas son absolutamente inaceptables”, afirmó al citado medio.

La autoridad agregó que “los conductores cumplen una labor fundamental para nuestra comunidad y merecen desarrollar su trabajo con respeto y seguridad. Ninguna situación justifica una agresión”.