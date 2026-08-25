Cesantes reciben $3 millones para un nuevo negocio: Revisa los requisitos y cómo postular
El Capital Semilla Modo Empleo es un nuevo beneficio que está dirigido a personas desempleadas que quieran implementar una idea de negocio o formalizar un emprendimiento a través de un fondo concursable.
Este martes a las 12:00 inicia la postulación a Capital Semilla Modo Empleo, subsidio anunciado de por el gobierno para cesantes con el fin de promover la creación de nuevos negocios.
Este beneficio consiste en un fondo concursable de Sercotec que promueve la creación de nuevos proyectos con oportunidad de participar en el mercado a través de su formalización.
El Capital Semilla Modo Empleo va dirigido a personas pertenecientes a los segmentos más afectados por el desempleo:
- Jóvenes (entre 18 y 29 años).
- Mujeres (entre 30 y 54 años).
- Adultos sobre los 55 años.
Montos que entrega el Capital Semilla Modo Empleo
El Capital Semilla Modo Empleo entrega un subsidio de $3.000.000 para concretar las actividades detalladas en el plan de trabajo.
El monto se puede destinar a:
- Desde $2,5 millones hasta $2,8 millones para inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo.
- Un mínimo de $200 mil y un máximo de $500 mil para acciones de gestión empresarial, como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos para la formalización de la nueva empresa.
Requisitos: Quiénes pueden postular
Para postular al Capital Semilla Modo Empleo hay que cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar cesante
- Pertenecer a alguno de los segmentos priorizados: Jóvenes (entre 18 y 29 años)/ Mujeres (entre 30 y 54 años) / Adultos sobre los 55 años.
- Emprendedores y emprendedoras, mayores de edad (igual o mayor a 18 años), sin inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que no registren cotizaciones previsionales de ningún tipo (como trabajador/a dependiente, trabajador/a independiente o afiliado/a voluntario/a) durante los 6 meses anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.
Cómo postular al Capital Semilla Modo Empleo
La postulación estará disponible desde las 12:00 horas de este martes 25 de agosto y se mantendrán disponibles hasta el martes 8 de septiembre.
La solicitud se debe hacer a través del sitio web de Sercotec utilizando tu ClaveÚnica.