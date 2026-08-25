El Capital Semilla Modo Empleo es un nuevo beneficio que está dirigido a personas desempleadas que quieran implementar una idea de negocio o formalizar un emprendimiento a través de un fondo concursable.

Este martes a las 12:00 inicia la postulación a Capital Semilla Modo Empleo, subsidio anunciado de por el gobierno para cesantes con el fin de promover la creación de nuevos negocios .

Este beneficio consiste en un fondo concursable de Sercotec que promueve la creación de nuevos proyectos con oportunidad de participar en el mercado a través de su formalización.

El Capital Semilla Modo Empleo va dirigido a personas pertenecientes a los segmentos más afectados por el desempleo:

Jóvenes (entre 18 y 29 años).

Mujeres (entre 30 y 54 años).

Adultos sobre los 55 años.

Montos que entrega el Capital Semilla Modo Empleo

El Capital Semilla Modo Empleo entrega un subsidio de $3.000.000 para concretar las actividades detalladas en el plan de trabajo.

El monto se puede destinar a:

Desde $2,5 millones hasta $2,8 millones para inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo.

para inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo. Un mínimo de $200 mil y un máximo de $500 mil para acciones de gestión empresarial, como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos para la formalización de la nueva empresa.

Requisitos: Quiénes pueden postular

Para postular al Capital Semilla Modo Empleo hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Estar cesante

Pertenecer a alguno de los segmentos priorizados : Jóvenes (entre 18 y 29 años)/ Mujeres (entre 30 y 54 años) / Adultos sobre los 55 años.

: Jóvenes (entre 18 y 29 años)/ Mujeres (entre 30 y 54 años) / Adultos sobre los 55 años. Emprendedores y emprendedoras, mayores de edad (igual o mayor a 18 años), sin inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que no registren cotizaciones previsionales de ningún tipo (como trabajador/a dependiente, trabajador/a independiente o afiliado/a voluntario/a) durante los 6 meses anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.

Cómo postular al Capital Semilla Modo Empleo

La postulación estará disponible desde las 12:00 horas de este martes 25 de agosto y se mantendrán disponibles hasta el martes 8 de septiembre.

La solicitud se debe hacer a través del sitio web de Sercotec utilizando tu ClaveÚnica.