GOPE realiza operativo en Universidad Diego Portales por amenaza de supuesta bomba

Personal policial realizó un rastreo al interior del establecimiento para comprobar la existencia de algún tipo de explosivo y se realizó un control de detención a los estudiantes.

La mañana de este martes, personal del GOPE de Carabineros realizó un operativo al interior de la Universidad Diego Portales (UDP) luego de un aviso de bomba.

Personal policial llegó al recinto y se procedió con la evacuación de estudiantes y personal para luego realizar un rastreo con perros para detectar algún tipo de explosivo.

El operativo incluyó control de identidad a todos los estudiantes que ingresaban y salían de la casa de estudios.





Tras la interrupción de la jornada y luego de comprobarse que no existía ninguna bomba, los alumnos regresaron al establecimiento y se retomaron las actividades habituales.

La semana pasada, la UDP, Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de Santiago tuvieron que suspender sus clases presenciales luego de un aviso de “masacre” realizado a través de redes sociales y mail por un sujeto identificado como el “Amermelado“.

Por parte de la casa de estudios señalaron que a “a raíz de los acontecimientos de estos días en varias universidades metropolitanas, se decidió hacer un control preventivo con Carabineros y reforzar las medidas de seguridad de las instalaciones”.

“La UDP está evaluando otras acciones que incrementen la seguridad y que se comunicarán oportunamente”, agregaron desde la universidad.