Triple aviso de bomba en Santiago: Evacuaron Zoológico Metropolitano, Centro de Justicia y GAM

Durante la mañana y tarde de este lunes, se registraron tres avisos de bomba en Santiago. En el GAM, Centro de Justicia y el Zoológico del Parque Metropolitano. Sólo el tercero permanece activo.

Tres avisos de bomba en Santiago fueron realizados la mañana y tarde de este lunes: Uno en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el Zoológico Metropolitano y Centro de Justicia.

Los tres establecimientos ya fueron evacuados y el aviso del GAM y en tribunales ya fue descartado tras trabajos de Carabineros.