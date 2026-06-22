Triple aviso de bomba en Santiago: Evacuaron Zoológico Metropolitano, Centro de Justicia y GAM
Durante la mañana y tarde de este lunes, se registraron tres avisos de bomba en Santiago. En el GAM, Centro de Justicia y el Zoológico del Parque Metropolitano. Sólo el tercero permanece activo.
Tres avisos de bomba en Santiago fueron realizados la mañana y tarde de este lunes: Uno en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el Zoológico Metropolitano y Centro de Justicia.
Los tres establecimientos ya fueron evacuados y el aviso del GAM y en tribunales ya fue descartado tras trabajos de Carabineros.