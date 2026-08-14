El objetivo de estas ayudas económicas es de apoyar a quienes quedaron sin empleo mientras no reciben una remuneración.

Las personas que se encuentran sin trabajo en Chile pueden acceder a una variedad de beneficios que entrega el Estado.

El objetivo de estas ayudas económicas es de apoyar a quienes quedaron sin empleo mientras no reciben una remuneración.

Dentro de estas opciones se encuentran subsidios, seguros y fondos, los cuales no requieren postulación.





Las opciones que pueden acceder los cesantes

Seguro de cesantía

El Seguro de Cesantía beneficia afiliados de la Administración de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Para recibir este beneficio debes cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.

Subsidio de cesantía

El Subsidio de Cesantía permite a trabajadores cesantes acceder a una ayuda mensual, por un máximo de 360 días, cumpliendo estos requisitos:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022. Para contratos firmados después de esa fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC.

Fondo de cesantía solidario

El Fondo de Cesantía Solidario consiste en un fondo común, propiedad de todos los afiliados de AFC Chile.

Otorga beneficios económicos a trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que no cuentan con recursos suficientes en su cuenta individual, al momento de perder su trabajo por las siguientes causales: