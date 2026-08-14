Por negarle el “acceso a la información”: El día en que Marité Matus demandó a Camilo Huerta por el Dispensario Nacional

Además, la empresaria lo acusó de dejarla fuera arbitrariamente de la toma de decisiones, actuando como el “único propietario y gestor”, desconociendo la participación económica de ella.

Este jueves se emitió una orden de detención en contra de Camilo Huerta, quien está siendo investigado por su presunta participación en tráfico de drogas, entre otros delitos.

Esto, luego de que adquiriera una franquicia del Dispensario Nacional gracias a la presunta inversión de Marité Matus, su exesposa, quien incluso llegó a demandarlo por este negocio.





¿Qué dice la demanda?

El pasado 14 de noviembre de 2025 se daban a conocer los primeros antecedentes sobre esta acción legal. En ella, Marité Matus solicitaba que se reconociera que crearon un negocio en conjunto.

Según detalló LUN en aquel entonces, la demanda manifestaba que la idea inicial había sido de Camilo y ella habría pagado absolutamente todo, desde la franquicia hasta los muebles.

Además, ella se habría encargado de realizar transferencias a proveedores, emitir cheques, entre otros.

“El demandado comenzó a modificar radicalmente su actitud respecto de la participación de esta parte en el negocio, desconociendo por completo tanto los aportes económicos efectuados por la demandante, como su injerencia constante en la planificación, instalación y operación de la sede del Dispensario Nacional”, señala el libelo.

La acusación no quedó ahí. Según acusa Matus, Camilo cerró el negocio porque ella estaba en España junto a su hijo y la razón social del negocio quedó en manos de una sociedad por acciones que gestionaba Huerta.

Además, la acción legal señala que Camilo detuvo unilateralmente los pagos que venía realizándole a Marité y habría desconocido que fueran socios, asegurando que Matus le prestó el dinero de la inversión.

“A partir de la separación, el demandado ha actuado como si fuera el único propietario y gestor del negocio, negando sistemáticamente la participación pasada y actual de la demandante y excluyéndola de toda toma de decisiones, acceso a la información y beneficios derivados de la actividad comercial”, indica la demanda.

Es por ello que la defensa de Matus indica en el libelo que Camilo “ha consolidado una posición patrimonial fundada en el esfuerzo y los recursos de su excónyuge”.

Finalmente, en aquel entonces, la abogada de Huerta presentó una excepción dilatoria, donde sostiene “la ineptitud del libelo”.