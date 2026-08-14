Ambos exministros: Los nombres que baraja el gobierno para reemplazar a Duco en el Mindep

El presidente José Antonio Kast maneja al menos dos opciones para nombrar a la cabeza del Ministerio del Deporte tras la salida de Natalia Duco.

Tras la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte y el posterior anuncio de cambio de gabinete para hoy, han comenzado a circular algunos nombres de quiénes podrían asumir la cartera.

Entre las alternativas que baraja el presidente José Antonio Kast para el cargo está un conocido de La Moneda: Rodrigo Delgado.

El psicólogo de 52 años, quien fungió como alcalde de Estación Central (2008-2020) y como ministro del Interior entre 2020 y 2022 -durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera-, sería una de las opciones.

De acuerdo a La Tercera, Delgado no sería el único candidato en carpeta. El citado medio afirma que otra alternativa sobre la mesa es Pauline Kantor, con experiencia en la materia.

Entre 2018 y 2019, la periodista de 62 años fue titular del Ministerio del Deporte. A eso se le suma su trabajo como secretaria ejecutiva de la Comisión Bicentenario en 2010 y su rol al mando del programa Elige Vivir Sano entre 2011 y 2014.

Junto a Duco, también dejó su puesto el subsecretario del Deporte, Andrés Otero. Según el citado medio, una de las alternativas que suena para dicho puesto es la ingeniera Sofía Rengifo, quien entre 2012 y 2014 se desempeñó como jefa del Departamento de Salud del Estudiante de la Junaeb. Actualmente, Rengifo es directora nacional del Instituto Nacional del Deporte (IND).