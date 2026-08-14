Nombrarán reemplazante de Natalia Duco: Anuncian cambio de gabinete para hoy en La Moneda

El presidente José Antonio Kast designará a un nuevo titular del Ministerio del Deporte este viernes.

A horas de la renuncia de Natalia Duco al Ministerio del Deporte, el presidente José Antonio Kast nombrará a su sucesor o sucesora en el cambio de gabinete programado para el mediodía de este viernes en La Moneda.

La modificación del gabinete estaría acotada únicamente al reemplazo de la exdeportista, por lo que no involucraría otras carteras.

Se trata de la tercera salida ministerial de la actual administración después de Mara Sedini y Trinidad Steinert, quienes dejaron sus cargos como titulares de Segegob y Seguridad Pública, respectivamente, en mayo pasado.

Renuncia de Duco

Natalia Duco salió del Ministerio del Deporte luego que estallara la más reciente polémica por el presunto uso de un vehículo fiscal para trasladarse a una fiesta privada.

El hecho abrió un flanco en el gobierno y provocó cuestionamientos por el uso de recursos públicos. Lo anterior, además, provocó que Contraloría iniciara una serie de indagatorias contra al exatleta.

Pero no fue la única controversia que salpicó a la ahora extitular del Mindep. Anteriormente ya habían generado ruido la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026 o la puesta en duda de la candidatura de Santiago para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Sin embargo, quizás la polémica más recordada fue la negativa inicial del Instituto Nacional del Deporte (IND) de autorizar los conciertos de BTS en el Estadio Nacional. Finalmente, tras varias semanas de tensión y cruces, el conflicto se destrabó y se otorgaron los permisos a la productora.