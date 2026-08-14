Empresa lanza zapatillas con tecnología especial para practicar deportes de montaña

Desde el trail running técnico hasta el hiking de larga distancia, la familia Genesis combina estabilidad, confianza y protección para enfrentar cualquier terreno.

La montaña nunca se recorre de una sola manera. Hay quienes buscan velocidad entre senderos técnicos, quienes pasan horas acumulando kilómetros y quienes prefieren largas caminatas para descubrir nuevos paisajes. Pensando en todas esas formas de explorar, Salomon presenta la familia Genesis: una plataforma desarrollada para entregar confianza, estabilidad y confort, sin importar el desafío.

Compuesta por S/LAB Genesis 2, Genesis 2 y Genesis Mid GORE-TEX, esta línea comparte una misma filosofía: ofrecer un calzado que inspire seguridad en terrenos complejos, con tecnologías desarrolladas para mantener el rendimiento incluso cuando el terreno cambia constantemente.

Tecnología para la montaña

En el corazón de la familia Genesis se encuentra una plataforma que prioriza la estabilidad dinámica y la fluidez de la pisada. La tecnología optiFOAM proporciona una amortiguación reactiva y confortable, mientras activeCHASSIS guía el movimiento del pie para entregar mayor control sin limitar su comportamiento natural. A esto se suma la reconocida suela All Terrain contaGRIP, diseñada para ofrecer un agarre consistente sobre roca, tierra, barro y superficies húmedas, entregando la confianza necesaria para avanzar en cualquier condición.

Genesis 2: Representa la opción más versátil para quienes buscan una zapatilla de trail running capaz de adaptarse a distintos terrenos y distancias. Su construcción liviana, respirable y resistente la convierte en una compañera ideal tanto para entrenamientos diarios como para largas jornadas en la montaña.

S/LAB Genesis 2 : Para quienes exigen el máximo rendimiento, este modelo lleva ese mismo ADN un paso más allá. Desarrollada junto a atletas de élite, incorpora una construcción aún más refinada, materiales premium y una plataforma optimizada para ofrecer mayor precisión, estabilidad y confianza en los recorridos más técnicos y exigentes.

Genesis Mid GORE-TEX: La familia se completa con este modelo pensado para el hiking moderno. Inspirado en la experiencia del trail running, incorpora una caña media para mayor protección del tobillo, membrana GORE-TEX impermeable y respirable y una estructura que mantiene la agilidad característica de Genesis, incluso durante caminatas de larga duración.

Más que una colección de zapatillas, Genesis representa una plataforma diseñada para acompañar distintas maneras de vivir la montaña. Ya sea corriendo, entrenando o explorando nuevos senderos, cada calzado comparte el mismo propósito: entregar la confianza necesaria para concentrarse únicamente en el camino que queda por recorrer.

Con la familia Genesis, Salomon continúa fortaleciendo su legado en deportes de montaña, desarrollando productos que combinan innovación, rendimiento y durabilidad para quienes entienden que cada aventura comienza desde los pies.