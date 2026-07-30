Contraloría indaga a ministra Duco por presunto uso indebido de vehículo fiscal en salida nocturna

La denuncia fue realizada por una persona externa al Ministerio del Deporte y apunta a una salida de celebración en la que participó la secretaria de Estado, ajena a sus funciones.

La ministra Natalia Duco se encuentra nuevamente en la mira, esta vez luego de que la Contraloría General de la República (CGR) solicitara un informe al Ministerio del Deporte luego de una denuncia por mal uso del vehículo fiscal .

De acuerdo con un escrito al que accedió La Tercera, un particular solicitó a la Contraloría abrir una investigación por la asistencia de la autoridad a una actividad nocturna de celebración, el pasado 23 de abril.

En dicha instancia habría utilizado recursos públicos pese a tratarse de un evento ajeno a sus labores como secretaria de Estado.





Según señaló el citado medio, de acuerdo con fuentes conocedoras del caso, aunque la presentación fue ingresada a comienzos de julio y la Contraloría solicitó los antecedentes al Ministerio del Deporte antes de que finalizara la primera quincena del mes, la cartera todavía no ha respondido al requerimiento.

Beca Proddar

La denuncia ante Contraloría también solicitó que se investigue la Beca Proddar que recibía la exlanzadora de bala, y a la que renunció en febrero.

De acuerdo a lo que se argumenta, la renuncia al beneficio hecha por Natalia Duco en febrero “debió haberse realizado a lo menos desde la misma fecha en que se le presentó como futura ministra”, es decir, a inicios de enero.

En esa línea, también se solicitó que se determine si corresponde o no el reintegro de fondos.