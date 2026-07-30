Quién era Felipe Alonso, el joven emprendedor asesinado tras defender a su familia en Huechuraba

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima de 23 años murió tras intentar defender a su madre y a su hermano cuando un grupo de seis delincuentes armados irrumpió en su vivienda.

Impacto ha generado la muerte de un joven de 23 años, quien fue asesinado durante un violento asalto registrado la madrugada de este jueves en la comuna de Huechuraba.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía Centro Norte, la víctima murió luego de intentar defender a su madre y a su hermano cuando un grupo de seis delincuentes armados irrumpió en la vivienda familiar ubicada en calle Chipana.

¿Quién era el joven asesinado en Huechuraba?

El joven, identificado como Felipe Alonso, era un joven emprendedor dedicado a la venta de ropa al por mayor .

Junto a su familia impulsaba Couture Store, negocio que comercializaba prendas importadas desde China y que promocionaba sus productos principalmente a través de redes sociales.

La cuenta del emprendimiento en TikTok supera los 20 mil seguidores, donde realizaban transmisiones en vivo y publicaciones frecuentes mostrando la mercadería, los despachos y las ofertas disponibles para sus clientes.

Según la investigación, la actividad comercial de la familia es uno de los antecedentes que se consideran para establecer cómo los delincuentes seleccionaron a sus víctimas.

“Le iba súper bien”

Tras conocerse el crimen, un amigo y vecino de Felipe entregó detalles sobre cómo era el joven fuera de las redes sociales. “Le decían ‘El Mono’. Tenía su emprendimiento y le iba súper bien”, relató.

El vecino explicó que llevaba años dedicado al negocio de la ropa y que era habitual ver llegar camiones, camionetas y vehículos con mercadería para abastecer el emprendimiento familiar.

“Vendía ropa, zapatillas, todo tipo de prendas. Llevaba años en esto y tenía hartos seguidores“, recordó.

Más allá de su faceta como emprendedor, quienes lo conocieron destacaron su cercanía con la comunidad. “Era una persona súper humana, cercana con los vecinos, conversadora y simpática”, señaló su amigo, quien aseguró conocerlo desde la infancia.

Según su relato, Felipe era una persona querida en el sector y mantenía una relación cercana con quienes vivían en el barrio.





Murió intentando proteger a su familia

De acuerdo con el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, los delincuentes ingresaron al domicilio preguntando directamente por dinero en efectivo.

En medio del asalto, Felipe habría intentado defender a su madre y a su hermano utilizando un bate de béisbol de madera.

“El hijo mayor, de 23 años, sale en defensa de su madre y de su hermano, armado con un bate de béisbol de madera, y es ahí cuando le disparan“, explicó el persecutor.

El joven recibió impactos balísticos que le provocaron la muerte en el lugar.

Hasta ahora no existen personas detenidas por el crimen y las diligencias continúan a cargo del OS9 de Carabineros para identificar a los responsables del robo con homicidio.