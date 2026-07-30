“Cuando me contestaron escuché el balazo”: Vecino entregó impactante relato de crimen de joven en Huechuraba

Un vecino de la víctima conversó con el programa “Contigo En La Mañana” de Chilevisión y señaló que los delincuentes llegaron directamente al domicilio, no fue al azar.

Conmoción existe por el asesinato en su domicilio de un joven de 23 años en la madrugada de este jueves en la comuna de Huechuraba.

Cerca de las 4 de mañana, un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda ubicada en calle Chipana, cerca del Metro Los Libertadores, donde la víctima agarró un bate de madera e intentó defender a su familia, sin embargo, recibió un disparo y falleció de forma instantánea.

Tras esto, los antisociales huyeron del lugar con celulares, joyas y dinero en efectivo de las víctimas. Por orden de la Fiscalía Centro Norte, el OS9 de Carabineros investiga el caso.





Vecino entregó impactante relato

Un vecino de la víctima conversó con el programa “Contigo En La Mañana” de Chilevisión y señaló que los delincuentes llegaron directamente al domicilio, no fue al azar.

Según indicó Fiscalía el asesinado se dedicaba al comercio, vendía ropa, razón por la cual una de las hipótesis que se maneja es que los delincuentes creían que en el domicilio había dinero en efectivo.

“Yo vi todo, vi cuando llegaron los delincuentes. Primero llegó un jeep negro y revisaron la casa por fuera por varios minutos. Como no podían entrar, llegó un auto blanco, que les pasó algo, saltaron la muralla y con este artefacto que se les entregó rompieron la puerta”, partió declarando el testigo.

El entrevistado afirmó que llamó en reiteradas oportunidades al número de seguridad municipal de Huechuraba, pero no le contestaban. Finalmente se pudo comunicar, pero justo en ese momento se produjo el disparo.

“Llamé varias veces, creo que fueron cinco o seis veces y cuando me contestaron escuché el balazo y le dije: ‘señorita, ¿por qué se demoran tanto? En este momento escuché un balazo’“, indicó.

Tras esto los delincuentes abandonaron el hogar y el testigo señaló: “Salieron así como triunfamos, porque pegaron un grito de alegría y se subieron al auto”.

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