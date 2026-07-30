Intensas lluvias ya golpean el sur: Eduardo Sáez revela cuándo llegará el sistema frontal a Santiago

Durante este jueves, la comuna de Corral ya registra 38 milímetros de lluvia acumulados, mientras que en el sector de Conguillío han caído 42 mm.

El “tren” de sistemas frontales que se esperaba que llegara a la zona sur de Chile este jueves, para luego avanzar hacia la zona central durante el viernes, ya deja intensas precipitaciones en las regiones de Los Ríos y La Araucanía.

De acuerdo con lo informado por Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, mientras la comuna de Corral registra 38 milímetros de lluvia acumulados, en el sector de Conguillío ya han caído 42 mm.

Sistema frontal subirá desde el sur a la capital

Según explicó el experto, este sistema frontal continuará desplazándose hacia el norte hasta alcanzar la zona central del país, donde primero se dejará sentir con rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Durante la noche de este jueves, las lluvias deberían llegar a la región del Maule. En tanto, durante la mañana del viernes las precipitaciones alcanzarán la costa, comenzando a primera hora en la región de Valparaíso.

Posteriormente, las lluvias llegarán a Santiago de forma débil, para ir aumentando su intensidad durante la tarde a medida que avance el sistema frontal.