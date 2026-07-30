“Me hice vieja”: Alison Mandel revela detalles del lento sistema de adopción para tener a su hija tras 5 años de trámites

La comediante detalló lo complejo del proceso de adopción en Chile el cual puede durar varios años.

Hace casi un año que Alison Mandel y Pedro Ruminot adoptaron a su hija Mila, sin embargo, el trámite para obtener la custodia de la niña duró alrededor de cinco años en que la misma comediante indicó que se hizo “vieja”.

Durante una entrevista en Más que titulares, la humorista detalló el proceso de adopción en Chile, el cual desde su perspectiva, fue con una “lentitud absoluta del sistema”.

Así fue el proceso de adopción de Alison Mandel y Pedro Ruminot

“Durante tres años defendí mucho el sistema de adopción, pero cuando ya llevaba cinco años esperando, me cuesta defenderlo“, partió confesando Alison a la periodista Javiera Quiroga.

Sin resquemores, la también escritora añadió que el proceso en general “es difícil” añadiendo que “cuando la gente me pregunta, les digo: ‘mira, hasta el in vitro es más fácil‘”.





Según detalló Mandel, el proceso de adopción parte con “un análisis socioeconómico, cultural, van a tu casa. Eso no tiene que ver con que tu tengas más plata o menos plata, solo quieren ver si, ese niño o niña va a llegar a una familia que sí puede darle sus necesidades básicas”.

Una vez aprobado el primer escalón, la familia es calificada como “idónea”, “idónea con terapia” o “no, no estas capacitado para esto”. De acuerdo con la artista, la primera opción “no pasa nunca”, sin embargo, los Ruminot Mandel debieron ir a terapia para seguir el proceso.

“Después se fueron ralentizando los papeleos, después volvieron a ir a mi casa, después no se qué. Entonces ya no tenía que ver con la terapia, tenía que ver con una lentitud absoluta del sistema“, expresó.

El siguiente paso en el proceso son los talleres y finalmente la decisión del juez de entregarle a un niño o niña. “Ahí esperas el llamado y ese llamado demoró. En total desde el primer acercamiento, fueron cinco años y yo me hice vieja en esos cinco años”, expresó con pesar la comediante a modo de cierre.

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