Mineduc suspende clases para este jueves en todo el Biobío: Lluvias podrían superar los 100 mm

A través de redes sociales, el Ministerio de Educación comunicó que la decisión se debe a las condiciones meteorológicas asociadas al nuevo sistema frontal que afectará a la zona.

El Ministerio de Educación informó la suspensión total de clases para este jueves 30 de julio en la región del Biobío debido a las condiciones meteorológicas asociadas al nuevo sistema frontal que afectará a la zona.

A través de sus canales oficiales, la cartera señaló: “Por efectos del sistema frontal, se suspenden las clases para mañana jueves 30 de julio en la región del Biobío” , llamando además a la comunidad a mantenerse informada mediante los canales oficiales.

Por efectos del sistema frontal, se suspenden las clases para mañana jueves 30 de julio en la Región del Biobío. Mantente informado por los canales oficiales.#JuntosChileSeCuida pic.twitter.com/Cm9cOoXznP — Ministerio de Educación (@Mineduc) July 29, 2026

Alerta de fuertes precipitaciones en el Biobío

La medida se adopta en medio de los pronósticos que anticipan intensas precipitaciones para la región durante esta semana.

Según alertó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, algunos sectores podrían acumular más de 100 milímetros de lluvia entre jueves y viernes, especialmente en sectores interiores y precordilleranos.

Göhler advirtió que el sistema frontal llegará acompañado de un río atmosférico categoría 2 a 3, concentrando su mayor intensidad entre las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En el caso del Biobío, ciudades como Los Ángeles y Antuco podrían registrar acumulados cercanos o superiores a los 100 milímetros, mientras que en Concepción se proyectan alrededor de 67 milímetros.