Caso Factop: Álvaro Jalaff es condenado a 5 años de libertad vigilada y el pago de millonaria multa

Mediante un jucio abreviado, el empresario fue encontrado culpable de delitos tributarios, cohecho y estafa, entre otros, y podra acceder a cumplir su pena en libertad.

Este miércoles, la justicia condenó a cinco años de libertad vigilada y una millonaria multa a Álvaro Jalaff, tras un juicio abreviado en el marco del Caso Factop, arista del Caso Audios.

La sentencia también contempla el pago de $720 millones de multa y una sanción de 12 UTM por los delitos de estafa.

Estos montos montos podrán ser cancelados en 60 cuotas mensuales de aproximadamente $12 millones.





A ese beneficio se le suma que Jalaff podrá cumplir su pena con libertad vigilada intensiva, tras aceptar su responsabilidad en los delitos imputados.

Tras la resolución de la justicia, el empresario indicó que “esta es una decisión que se toma pensando, principalmente, en lo más importante que es mi familia”.

Delitos acreditados

Álvaro Jalaff fue condenado por los delitos de cohecho, delitos tributarios, estafas, administración desleal e infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

El fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, argumentó que “esto está relacionado con varias personas que aportaron fondos a la empresa Factop, en los cuales efectivamente el señor Jalaff tuvo una participación de cierta relevancia para que estos engaños se pudiesen producir”.