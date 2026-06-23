Apeló a la sentencia: Colegio de Abogados confirma expulsión de Luis Hermosilla por “Caso Audios”

Tras dos investigaciones disciplinarias entre 2024 y 2025, el Colegio de Abogados determinó la expulsión de Hermosilla.

Este lunes, el Colegio de Abogados de Chile informó que Luis Hermosilla fue expulsado, tras la investigación por el “Caso Audios”.

La entidad detalló que se iniciaron investigaciones disciplinarias el 10 de abril de 2024 y 27 de enero de 2025, por hechos públicos que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional.





Luis Hermosilla fue expulsado del Colegio de Abogados

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados indicó: “El Tribunal Ético dictó sentencia, resolviendo unánimemente sancionar al profesional antes señalado con la medida de expulsión del Colegio, conforme a los artículos 7° y 10° de los Estatutos”.

En esa misma línea, el pasado 17 de junio, la defensa de Hermosilla presentó un recurso de apelación, el que será revisado por Corte de Apelaciones de Santiago.

Finalmente, desde el Colegio de Abogados reafirmaron su compromiso con “la observancia de los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión y con el adecuado funcionamiento de sus mecanismos disciplinarios, en resguardo de la fe pública y de la dignidad de la abogacía”.

Revisa el comunicado acá: