“No lo conozco”: Dorothy Pérez salió al paso y negó supuestas gestiones de Luis Hermosilla a su favor

La contralora general de la República descartó vínculos con el abogado investigado por el denominado Caso Audios. Además, cuestionó las sospechas surgidas tras un reportaje en que se expusieron supuestas conversaciones entre terceros.

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, salió al paso sobre las presuntas gestiones que habría realizado el abogado Luis Hermosilla en su favor cuando enfrentaba una disputa judicial por su remoción como subcontralora en 2018.

A través de una carta publicada en El Mercurio, Pérez defendió la legalidad del proceso que culminó con su reincorporación y cuestionó las sospechas surgidas tras un reportaje del medio Reportea, donde se expusieron supuestas conversaciones entre terceros.

En su declaración, la contralora recordó que el recurso de protección que presentó tras ser removida del cargo fue acogido de forma unánime por los tribunales.

“La Corte de Santiago lo acogió unánimemente (3-0), declaró ilegal y arbitraria la actuación y ordenó mi reincorporación inmediata. Luego, la Corte Suprema, por cinco votos contra cero, confirmó que la remoción era ilegal y vulneraba mis derechos”, afirmó.





Contralora Pérez aseguró “no conocer” a Luis Hermosilla

La controversia surgió luego de que se conocieran chats atribuidos a Hermosilla y al exabogado de la Contraloría, José Ramón Correa, en los que se comentaban antecedentes relacionados con la causa judicial. Sin embargo, la contralora aseguró que nunca tuvo participación en esas conversaciones.

“Casi ocho años después, el pasado 4 de junio, el medio Reportea publicó supuestas conversaciones de terceros sobre dicho caso. Pero no existe un solo mensaje mío en esas conversaciones. No existe ninguna alusión a que yo hubiera pedido o conocido gestiones del abogado Hermosilla, a quien no conozco y jamás le he solicitado nada , ni directamente ni por terceros”, sostuvo.

Asimismo, acusó que la publicación buscó instalar dudas sobre las resoluciones judiciales que le dieron la razón. “Pese a ello, pretendieron instalar sospechas de la decisión de ambas cortes, que habría ganado el caso por un solo voto, y que, insólitamente, el cargo de contralora general, que sirvo desde fines de 2024, derivaría de ello, pero no exhiben ninguna prueba”, manifestó.

En la misma línea, cuestionó el origen de las conversaciones difundidas y planteó interrogantes sobre su obtención: “Ello, porque habrían sido extraídas desde un teléfono incautado en una causa penal bajo reserva judicial. ¿Cómo podrían haberlas obtenido sin que se cometiera el delito de violación de secreto?”.

Pérez también apuntó contra quienes participaron en la elaboración y difusión del reportaje. “Quienes trabajan en el medio de prensa han dado entrevistas en las que o faltan a la verdad o cometen errores inexcusables”, afirmó, agregando que esas acciones “inducen a la ciudadanía a sospechar que tales fallos fueron irregulares, y por solo un voto de diferencia, pese a que la propia autoridad vencida reconoció que perdió 8-0”.

“Frente a esa falta de rigor, debemos valorar más aún a los medios que ejercen su labor con seriedad y genuino compromiso con la verdad, resguardando la libertad de informar, la dignidad de las personas y la confianza en las instituciones”, concluyó.