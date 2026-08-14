Sucederá a Natalia Duco: Francisco Riveros asumirá como ministro del Deporte

El abogado, con trayectoria en Palestino y Santiago 2023, dejará su rol como asesor en el Segundo Piso de La Moneda y reemplazará a Natalia Duco tras su controversial salida del Mindep.

Tras la renuncia de Natalia Duco, Francisco Riveros Cantuarias se convertirá en nuevo ministro del Deporte luego del cambio de gabinete programado para este mediodía en La Moneda.

El abogado sería el elegido por el presidente José Antonio Kast para suceder a la exatleta, quien este jueves dejó el gabinete tras protagonizar una polémica por el presunto mal uso de un vehículo fiscal.

Así, Riveros arribará al Mindep con un trayectoria ligada al deporte, en el que destacan sus pasos en Palestino, institución a la que arribó en 2007 y donde llegó a alcanzar el cargo de gerente general hasta su salida en 2009.

Años más tarde, bajo el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, Riveros se incorporó a Santiago 2023, donde se desempeñó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos.

En la actual administración, Riveros fungía como asesor senior de la Presidencia en el Segundo Piso del Palacio de La Moneda.

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