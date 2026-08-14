Luigi Mangione admite haber matado al CEO de UnitedHealthcare y se declara culpable de cargos federales

El joven de 28 años reconoció ante la justicia haber disparado contra Brian Thompson y se declaró culpable de dos cargos federales de acoso con intención de matarlo. Arriesga cadena perpetua y será sentenciado en diciembre.

Luigi Mangione admitió este viernes 14 de agosto haber disparado y provocado la muerte de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, y se declaró culpable de dos cargos federales de acoso con la intención de asesinarlo.

Según informó Reuters, Mangione reconoció directamente su responsabilidad durante una audiencia ante la jueza federal Margaret Garnett en Manhattan.

“Le disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”, señaló el acusado ante el tribunal.

La declaración de culpabilidad permitirá evitar un juicio federal por uno de los casos criminales más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos.

Mangione arriesga una pena máxima de cadena perpetua por cada uno de los dos cargos y su sentencia quedó fijada para el próximo 18 de diciembre.

El fiscal federal de Manhattan, Jamie McDonald, aseguró después de la audiencia que su oficina solicitará una condena de cadena perpetua, consignó Reuters.

Mangione aseguró que investigó a UnitedHealthcare tras sufrir una fractura en la espalda

Durante la audiencia, Mangione también entregó antecedentes sobre las razones que lo llevaron a seguir los movimientos de Thompson.

Según Reuters, el joven de 28 años afirmó que comenzó a investigar detalles de la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealthcare después de sufrir una fractura en la espalda y tener que desenvolverse dentro del sistema de seguros de salud estadounidense.

Posteriormente, utilizó una impresora 3D para fabricar parte de un arma y viajó hasta Nueva York con la intención de matar al ejecutivo.

Thompson encabezaba la división de seguros de UnitedHealth Group cuando fue asesinado durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, en las afueras de un hotel donde se desarrollaría una conferencia de inversionistas.

Durante la audiencia de este viernes, la viuda del ejecutivo estuvo presente en la primera fila del tribunal junto a otros integrantes de su familia.

Tras conocerse la declaración de culpabilidad, la familia de Thompson afirmó que la decisión representa un “paso importante hacia la justicia” y llamó a que la sentencia refleje la gravedad del crimen, de acuerdo con Reuters.





El crimen que desató una intensa búsqueda en Estados Unidos

El asesinato generó una amplia repercusión en Estados Unidos, especialmente después de que imágenes del ataque fueran difundidas públicamente y se iniciara una búsqueda nacional para dar con el responsable.

Mangione fue detenido cinco días después en Pensilvania.

El caso también provocó un amplio debate en redes sociales sobre el sistema de seguros de salud estadounidense y las críticas hacia algunas de sus prácticas, aunque autoridades condenaron desde un comienzo el asesinato de Thompson.

Mangione había sido acusado inicialmente en la justicia federal por cargos de asesinato, armas y acoso, delitos por los cuales se declaró inocente en abril de 2025.

Sin embargo, en enero de 2026 la jueza Margaret Garnett desestimó los cargos federales de asesinato y armas por razones jurídicas.

La decisión eliminó además la posibilidad de que Mangione enfrentara la pena de muerte en el proceso federal.

La defensa busca evitar ahora el juicio por asesinato en Nueva York

Pese a declararse culpable en el proceso federal, Mangione todavía enfrenta cargos separados ante la justicia del estado de Nueva York.

En diciembre de 2024 se declaró inocente de cargos estatales por terrorismo, asesinato, delitos relacionados con armas y falsificación, presentados por la Fiscalía de Manhattan.

Los cargos por terrorismo fueron posteriormente desestimados en septiembre de 2025.

Mangione todavía enfrenta, entre otros, un cargo de asesinato en segundo grado y su juicio está programado para comenzar el próximo 8 de septiembre, ante el juez Gregory Carro en Manhattan.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

Sin embargo, su defensa busca ahora evitar que ese proceso llegue a juicio.

Según Reuters, la abogada Karen Friedman Agnifilo presentó una solicitud para desestimar el cargo de asesinato estatal amparándose en la legislación de Nueva York contra el doble enjuiciamiento, que busca impedir que una persona sea procesada dos veces por una misma conducta.

La Fiscalía de Manhattan podría oponerse argumentando que el cargo estatal de asesinato es jurídicamente distinto de los delitos federales por los que Mangione se declaró culpable.

La resolución sobre ese punto será clave para determinar si Mangione deberá enfrentar además el juicio estatal previsto para septiembre.