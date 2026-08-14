El auge de los adultos que vuelven a estudiar online después de los 40 años: “Necesitan acceder a herramientas”

El 33,5% de la matrícula de pregrado de Iplacex corresponde a personas de 40 años o más, reflejando el creciente interés de los adultos por estudiar online.

Estudiar después de los 40 años gana cada vez más espacio en Chile, así lo refleja el Informe de Matrícula en Educación Superior 2026 del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), las personas de 40 años o más superaron las 115 mil matrículas a nivel nacional, registrando un crecimiento de 12,4% respecto de 2025. La tendencia también se observa entre quienes tienen entre 35 y 39 años, grupo que alcanzó 80.911 matrículas, un 6,4% más que el año anterior.

En Iplacex, el fenómeno adquiere especial relevancia, ya que el 33,5% de su matrícula de pregrado corresponde a personas de 40 años o más, mostrando el peso que tienen los adultos dentro de la estudiantil y el interés por continuar su formación en distintas etapas de la vida laboral.

Este escenario fue abordado por el rector de Iplacex, Roberto Barriga, durante su conversación con Contigo en la Mañana, donde explicó que detrás del aumento de adultos que retoman sus estudios existe una necesidad vinculada al acceso y a las nuevas exigencias del mercado laboral.

“Si uno mira las cifras del mercado laboral, más del 50% de las personas que trabajan, no tienen ningún título, ningún grado. Por lo tanto, esas son personas que necesitan acceder a herramientas para seguir desarrollándose”.

En este contexto, estudiar una carrera online en Iplacex aparece como una alternativa real para quienes desean compatibilizar su formación con el trabajo y vida personal, ampliar oportunidades profesionales o en el algunos casos una segunda oportunidad para quienes, por distintas razones, postergaron su formación.

“Estamos conscientes de cómo vamos abriendo puertas y dando acceso a las personas para que puedan estudiar. Desde ese punto de vista, la huella que dejamos es justamente eso: personas que tenían la ilusión de seguir formándose efectivamente lo puedan hacer, pudiendo aspirar a mejores oportunidades para desarrollarse profesionalmente”, explicó Barriga.

A esto también se suma la transformación tecnológica, que vuelve aún más relevante este desafío. Según el rector, la formación del instituto profesional no solo permite mejorar las posibilidades individuales, sino también preparar a trabajadores capaces de responder a los cambios que están viviendo distintos sectores.

“El hecho de entregar herramientas a las personas para que puedan aportar al crecimiento y transformación de los sectores es fundamental, especialmente en tiempos en los que la tecnología avanza y se necesita de gente competente que pueda ser protagonista de este cambio”, afirmó Barriga.

Así, las cifras del SIES 2026 muestran un cambio en la relación de los adultos con la educación superior, volver a estudiar después de los 40 ya no es un fenómeno aislado, sino una tendencia que sigue creciendo y que abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional.