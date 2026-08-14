“Mi papá es un…”: Naya Fácil arremete contra su tía y progenitor tras comentario en TikTok

“Ojalá algún día nos veamos cara a cara para decirle un par de cosas”, le dijo Naya a su tía, quien defendió a su hermano en redes sociales, lo que causó la ira de la influencer.

Este viernes, Naya Fácil lanzó un fuerte descargo contra su padre y su tía, luego de que esta última comentara en TikTok.

Según expuso la influencer, los hechos ocurrieron hace meses y en dicho escrito, la mujer defendía a su hermano de las acusaciones que Naya ha lanzado en su contra, donde ha expuesto abusos y violencia.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Todo comenzó tras desmentir un rumor que señalaba que Naya vivía con su abuela y le quitaba su pensión.

A través de Instagram, la influencer recordó este episodio con su tía y declaró: “Es hermana de mi padre y hablaba en TikTok: ‘No, ella miente, su papá siempre fue muy bueno con ella, su papá siempre se preocupaba por ella'”.

En esa misma línea, arremetió: “Mi papá ni siquiera iba a las reuniones del colegio, nunca fue a mis bailes, menos llevaba plata a la casa”.

Naya aseguró que su madre ganaba 40 mil pesos en el campo: “Por eso mi mamá vive en mi departamento y yo le pasé mi departamento para que viva ahí tranquila sin pagar absolutamente nada (…) Hizo lo que pudo con las herramientas que tenía en el momento”.

“Yo nunca la voy a sacar de ahí”, aseguró, sin embargo, agregó: “Pero mi papá es un c… (…) Esas tías las vi tres veces en toda mi vida (…) Señora, ese caballero abusó de mí, o sea, ¿de qué me está hablando? Usted no estaba en la casa donde yo vivía en el campo”.

Naya aseguró que cuando vio el comentario, cuestionó: “¿Qué se cree esta señora? (…) ese caballero me dejó puros traumas (…) Mi mamá fue una víctima de él”.

Finalmente, la influencer le envió un contundente mensaje: “Ojalá algún día nos veamos cara a cara para decirle un par de cosas”.

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