“Pensé que era un seguidor”: Naya Fácil vivió chascarro tras mensaje de protesta en sus redes sociales

Un hombre se le acercó durante su viaje a Perú y pidió ante la cámara que Chile devolviera Arica y Tarapacá.

Este lunes, Naya Fácil vivió un chascarro luego de que un hombre se acercara durante su viaje a Perú y utilizara sus redes sociales para enviar un mensaje de protesta.

La influencer creyó que era un seguidor, mientras que el hombre no sabía quién era ella y luego hizo una petición respecto de las regiones de Arica y Tarapacá.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

“No, yo soy peruano; le mando saludos a los chilenos. Esperemos que nos devuelvan Arica y Tarapacá y todo quede en paz; seremos hermanos por siempre”, dijo el hombre.

En esa misma línea, la persona agregó: “A Naya le agradezco por este saludo y a su pareja, que son buena onda. Viva Chile y viva Perú”.

Naya miró a la cámara y entre risas dijo: “Genial. Me encanta que la gente interactúe en mis historias, amo”.

Sin embargo, minutos más tarde confesó que “el caballero peruano que habló en la historia, pensé que era como seguidor, pero era para que Chile devolviera Arica”.

“La verdad, mis redes sociales son libre expresión y encuentro super super entretenido que alguien se pueda expresar en mis redes sociales, siempre y cuando sea con mucho respeto”, cerró.

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