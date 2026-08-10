“Cachen que el desayuno…”: Naya Fácil lanzó dura crítica en medio de su viaje a Perú

La influencer visitó Machu Picchu durante esta jornada, junto con su pareja, hermana y un amigo.

Este lunes, Naya Fácil visitó Machu Picchu durante su viaje a Perú y lanzó una dura crítica durante el desayuno.

La influencer manifestó su descontento con la cantidad de comida y luego Aarón Collao, entre risas, le hizo probar un jugo de naranja con el que tuvo una particular reacción.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya expuso nerviosa: “Aquí estamos y cachen que el desayuno, o sea, nos quedamos… pero es que igual nosotros”.

La influencer interrumpió lo que iba a decir tras mirar a su alrededor y hablar en voz baja, mientras reía con su pareja.

Acto seguido, expuso: “Nada, el desayuno un poco escaso, pero bueno, el pan no pesa nada, mis facilines, nada”.

“¿Probaste el jugo? Mira, pruébalo”, le dijo Aarón, a lo que Naya probó lo que parecía ser jugo de naranja y puso una mueca que le sacó carcajadas a Collao.

Finalmente, la influencer concluyó: “Qué malo. Bueno, por lo menos nos vamos a tomar un café”.

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