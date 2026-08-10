Oficina de La Moneda fue transformada en capilla evangélica: Gobierno confirmó que será un “espacio permanente”

Según confirmaron fuentes al interior del Palacio Presidencial, se trata de una oficina que anteriormente era utilizada por el equipo de marketing de la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

Una particular transformación se realizó al interior del Palacio de La Moneda con la llegada del presidente José Antonio Kast. Se trata de una oficina que anteriormente era utilizada por el equipo de marketing de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y que actualmente funciona como una capilla evangélica.

La información fue revelada por The Clinic, medio que tuvo acceso a registros fotográficos y audiovisuales del lugar. Además, fuentes al interior de La Moneda confirmaron a CHV Noticias la existencia de este espacio destinado al culto evangélico dentro de la sede de Gobierno , donde se realizan cultos religiosos dos veces por semana.

Lo que se sabe de la capilla evangélica en La Moneda

Según consignó el citado medio, la oficina se encuentra en el sector de la Secom que da hacia la Alameda.

Durante la administración del expresidente Gabriel Boric, el espacio era utilizado para reuniones y trabajo del equipo de marketing. Contaba con escritorios, plantas y capacidad para varias personas.

En las imágenes difundidas se observan más de 20 sillas con fundas blancas, una mesa central para las ceremonias religiosas, una cruz instalada en la pared y diversos elementos vinculados a la práctica evangélica, incluyendo un baúl con las palabras “fe” e “intercesión”.





Asimismo, fuera de la dependencia se habría instalado un letrero con la palabra “Capilla” y otro que señala “Silencio, actividad en curso” durante los días en que se desarrollan los cultos, los cuales tendrían lugar los martes y jueves al mediodía.

The Clinic también reportó que en algunos registros audiovisuales se escuchan oraciones, cánticos, aplausos y expresiones de los asistentes desde los pasillos de la Secom.