“Chile conoce el dolor”: Presidente Kast ofrece apoyo a Colombia tras terremoto 7.4 que azotó al país

A través de redes sociales, el mandatario se refirió a la catástrofe que sacudió esta mañana a la nación cafetalera.

El presidente José Antonio Kast se refirió al terremoto 7.4 que sacudió este lunes a gran parte de Colombia el cual provocó graves daños estructurales en distintas ciudades del país y hasta eo momento ha dejado más de 20 muertos.

A través de su ecuenta de X, el mandatario señaló “toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país“.





“Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite“, agregó Kast en su mensaje.