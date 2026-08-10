“Chile conoce el dolor”: Presidente Kast ofrece apoyo a Colombia tras terremoto 7.4 que azotó al país
A través de redes sociales, el mandatario se refirió a la catástrofe que sacudió esta mañana a la nación cafetalera.
El presidente José Antonio Kast se refirió al terremoto 7.4 que sacudió este lunes a gran parte de Colombia el cual provocó graves daños estructurales en distintas ciudades del país y hasta eo momento ha dejado más de 20 muertos.
A través de su ecuenta de X, el mandatario señaló “toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país“.
“Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite“, agregó Kast en su mensaje.
Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite.
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 10, 2026