10/ 08/ 2026 09:02

No tenía documentación ni licencia: Ciudadano venezolano fue detenido tras intentar sobornar a Carabineros con $10 mil

Este lunes, un ciudadano venezolano de 46 años fue detenido por cohecho en la comuna de Pudahuel. Los hechos ocurrieron en las calles Las Alondras con Teniente Cruz, mientras personal policial hacía una fiscalización. El hombre está en situación migratoria irregular; no tenía documentación del auto ni licencia. En el momento en que Carabineros se percata, el hombre saca un billete de $10 mil y se lo da. Tras mostrar el dinero a la cámara, el funcionario policial lo detuvo y pasará a control de detención esta jornada.