09/ 08/ 2026 22:57

Ya no puede ver el cielo por una enfermedad: La historia de la primera astrónoma de Chile

María Teresa Ruiz fue la primera licenciada en Astronomía en Chile. Su descubrimiento de una enana café en los años 90 marcó un hito a nivel mundial. Sin embargo, desde hace años padece una enfermedad a la retina que no tiene cura y que le hizo perder casi por completo la vista. Aunque ya no puede observar el cielo, esto no ha sido un impedimento para que continúe enseñando los secretos del universo a las nuevas generaciones.