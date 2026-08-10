Tribunal Supremo de RN iniciará acciones por dichos de Camila Flores a Fabiola Campillai: Estas son las sanciones que arriesga

El máximo órgano disciplinario de su partido -Renovación Nacional- podría sancionar a la senadora por la discusión que protagonizó con su par la semana pasada en el Congreso.

La senadora Camila Flores se encuentra en la mira del Tribunal Supremo de su partido -Renovación Nacional- luego que la directiva regional remitiera los antecedentes de la discusión que protagonizó con su par Fabiola Campillai la semana pasada.

Cabe recordar que ambas parlamentarias se trenzaron en una discusión en los pasillos del Congreso en medio del debate de una iniciativa de otorgar un indulto a Patricio Maturana, excarabinero condenado por apremios ilegítimos y quien disparó la lacrimógena que hirió y dejó ciega a la senadora en 2019.

En medio del cruce entre Campillai y Flores, esta última se habría referido a su símil como “señora de feria” y proferido otras acusaciones e insultos, lo que de acuerdo al medio Radio Biobío habría generado incomodidad al interior de su propia tienda.





Tribunal RN tiene en la mira a Camila Flores

Según el citado medio, Eduardo Urbina, secretario general regional del partido, señaló que le corresponde al máximo órgano disciplinario de la colectividad determinar si las declaraciones constituyen una infracción reglamentaria, una falta a los estatutos o una conducta excluida de la ética del partido.

De acuerdo a lo expuesto por la tienda, en base a lo que determine, el Tribunal Supremo podrá aplicar las sanciones: de amonestación verbal, censura por escrito, suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine, suspensión o remoción del cargo de dirigente dentro de la organización interna del partido, inhabilidad para optar cargos públicos e incluso la expulsión.

“Señora de feria”: Los dichos de Flores que tuvieron réplica

La Confederación Nacional de Ferias Libres (ASOF) manifestó su rechazo a una de las frases pronunciadas por la senadora Camila Flores contra su par Fabiola Campillai.

La organización cuestionó específicamente la expresión “señora de feria”, utilizada de manera despectiva por la parlamentaria oficialista. “Nos dolió escuchar la frase y que se utilizara como una descalificación”, fue parte de lo que expresaron en respuesta.