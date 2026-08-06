“No está ahí por pena”: La potente reflexión de Lucho Miranda tras dichos de Camila Flores a Fabiola Campillai

La intervención del comediante surgió tras el cruce entre las senadoras y puso el foco en los prejuicios que enfrentan las personas con discapacidad. “Pensar que todo se consigue por pena es una forma de quitarle dignidad a la persona”, afirmó.

El comediante chileno Lucho Miranda generó una ola de reacciones en redes sociales tras realizar una reflexión sobre una frase de Camila Flores durante su cruce con Fabiola Campillai en el Congreso.

Durante su programa No Hacemos Uno de Canal Fabuloso, el humorista respondió a los dichos de la parlamentaria, quien aseguró que la senadora independiente llegó al Congreso “porque da pena”, en alusión a las graves lesiones que sufrió durante el estallido social y que la dejaron ciega.

“Hay una frase que en toda mi vida he escuchado: Las personas con discapacidad logran las cosas por pena, y creo que es una afirmación que es profundamente injusta“, partió diciendo.

“ Pensar que todo se consigue por pena es una forma de quitarle dignidad a la persona . Es decirle que su esfuerzo vale menos que el de los demás”, sostuvo.

La aplaudida reflexión de Lucho Miranda

El comediante agregó que existe una contradicción en ese argumento. “Si la pena fuera suficiente para triunfar, entonces todas las personas con discapacidad serían exitosas y sabemos que no es así“.

“De hecho, muchas personas enfrentan más obstáculos que oportunidades. Si aún con esas dificultades alguien destaca, probablemente tuvo que esforzarse aún más”, planteó.





Asimismo, Miranda destacó que “nadie mantiene una carrera porque la gente siente lástima. En algún momento, el público deja de mirar la historia y empieza a mirar el trabajo. Si el trabajo no convence, la carrera termina”.

Finalmente, dirigió un mensaje directo a la senadora Flores, defendiendo la legitimidad del cargo que ocupa Campillai.

“La discapacidad puede ser parte de su historia, pero no reemplaza el talento, el esfuerzo ni el resultado. Así que, senadora, su colega ahí está por méritos propios , por propuestas de trabajo o porque pudo lograr conectar con la gente. Está ahí por votación popular, no por pena”, concluyó.

La opinión se volvió viral en redes sociales, incluso la misma Fabiola Campillai reaccionó agradeciendo las palabras del comediante. “Te admiro mucho. Un abrazo para ti, a don Pedglo (Pedro Ruminot) y todo el equipo de Fabuloso”, señaló.