“Eres una cuma total”: Camila Flores y Fabiola Campillai protagonizan fuerte cruce en pasillos del Congreso

La discusión surgió tras la solicitud de la Cámara para que el presidente José Antonio Kast evalúe un indulto a Patricio Maturana. El intercambio incluyó acusaciones personales, cuestionamientos judiciales y duras descalificaciones entre ambas senadoras.

Un tenso enfrentamiento protagonizaron este miércoles las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores en los pasillos del Congreso Nacional, a raíz de la solicitud al presidente José Antonio Kast para otorgar un indulto a Patricio Maturana, excarabinero condenado por dejar ciega a la parlamentaria durante el estallido social.

El intercambio ocurrió frente a la prensa y rápidamente escaló en tono. Campillai criticó a la legisladora por respaldar la petición de indulto, lanzando una dura frase: “Una delincuente defendiendo a un delincuente”.

La respuesta de Flores no tardó en llegar. “Grábenla para que vean cómo se comporta. Cuando la gente vota por personas que intelectualmente son insuficientes y llegaron por casualidades de la vida, pasan este tipo de cosas”, afirmó. Además, agregó cuestionamientos hacia familiares de la senadora independiente.

La parlamentaria independiente respondió acusando a Flores de estar siendo investigada por presunto fraude al fisco: “Usted ya debería estar fuera porque está siendo investigada por fraude al fisco, yo no. A usted le allanaron su oficina, o sea, qué vergüenza. Eres una cuma total “.

“Se le salió lo poblacional”

En medio del altercado, la senadora RN calentó aún más los ánimos tras reiterar su postura respecto a Maturana. “Espero, presidente, que indulte lo antes posible al capitán Patricio Maturana”, sostuvo.

Campillai respondió que “ahí no hay legítima defensa, así que estás mal. Eres abogada y no te sabes las leyes”.

Posteriormente, la senadora RN también defendió su labor parlamentaria luego de que Flores cuestionara las indemnizaciones que ha recibido tras el ataque que sufrió en 2019.

“He hecho mi trabajo a cabalidad, no me aprovecho de la gente. Yo no estoy acusada por fraude al fisco”, manifestó.

El enfrentamiento terminó con nuevas descalificaciones. Flores aseguró que Campillai llegó al Senado “porque da pena” y cerró el intercambio con una polémica frase: “Contrólese, señora, usted necesita más que un médico por lo que le pasó por no ver, necesita un psiquiatra. Se le salió lo poblacional” .

El episodio se produjo en medio del debate político generado por la petición de indulto a Patricio Maturana, condenado por las graves lesiones que sufrió Fabiola Campillai en noviembre de 2019, un tema que continúa generando divisiones en el mundo político.

“Qué vergüenza. Eres una cuma total” y “se le salió la poblacional a la señora de feria”: fuerte encontronazo entre las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores por la solicitud de la Cámara de pedir al presidente José Antonio Kast el indulto de Patricio Maturana, condenado… pic.twitter.com/Q8ttF0O2ee — AgenciaUno (@agenciaunochile) August 5, 2026