“Gravísimo”: Camila Flores condena masiva difusión de imágenes íntimas de mujeres de Valparaíso a través de red social

La senadora entregó su opinión respecto a esta situación luego de que se revelara mediante un denuncia pública.

Camila Flores condenó la difusión de imágenes íntimas de mujeres del Valle de Aconcagua, mediante un grupo de Telegram que contaba con más de 1.400 personas.

La senadora de Renovación Nacional (RN) por la región de Valparaíso entregó su opinión respecto a esta situación luego de que se revelara mediante un denuncia pública.

Flores declaró que “es gravísimo y no puede ser relativizado. Detrás de cada fotografía compartida sin consentimiento hay una persona cuya dignidad, privacidad y tranquilidad son vulneradas de la forma más cruel”.





Cabe recordar que hace un mes la parlamentaria también sufrió la filtración y difusión de imágenes íntimas suyas a través de redes sociales.

En ese contexto, Camila Flores criticó a “quienes utilizan estas plataformas para difundir contenido íntimo con el propósito de humillar, dañar, amedrentar o destruir la vida de una mujer“.

“Deben saber que sus actos tienen consecuencias y que la justicia debe perseguirlos con toda la fuerza de la ley “, advirtió.

Además, la senadora acotó que “la impunidad en estos casos solo alienta a que estas conductas se sigan repitiendo y eso no lo podemos permitir“.