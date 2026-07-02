Delincuentes fueron sorprendidos in fraganti tras robo en La Reina: Dueña de casa los detectó por cámaras

La mujer alertó a Carabineros y a Seguridad Municipal, lo que permitió un rápido operativo que terminó con la captura de los sujetos cuando intentaban huir con especies sustraídas.

Dos hombres fueron detenidos tras ingresar a robar a una vivienda en La Reina, luego de que la propietaria advirtiera el delito mediante las cámaras de seguridad de su hogar.

La mujer alertó a Carabineros y a Seguridad Municipal, lo que permitió un rápido operativo que terminó con la captura in fraganti de los sujetos cuando intentaban huir con especies sustraídas.

Los detenidos son dos adultos chilenos con antecedentes penales, quienes quedaron a disposición de la justicia.