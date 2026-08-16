VIDEO | Pangal Andrade comparte primera experiencia “extrema” junto a su hija en Chillán

Revisa a continuación el tierno registro del deportista con Melina Noto y su hija Alanna en la nieve.

El deportista extremo Pangal Andrade hizo sus maletas y se fue con su pareja, Melina Noto, y su hija, Alanna, a Chillán para disfrutar de un fin de semana en la nieve.

Ante esta oportunidad, la lactante disfrutó de una nevazón e incluso logró realizar su primera experiencia en los deportes extremos, como digna hija de su padre.

La nueva experiencia de la hija de Pangal y Melina

“No necestio nada más“, escribió Pangal en sus historias de Instagram mientras mostraba que decidieron salir a pasear en familia en una moto de nieve.

Con Andrade manejando desde atrás, se logra apreciar cómo Melina instaló en sus piernas a la bebé mientras ella disfruta de la vista y el papá las traslada lentamente.

Al final del video se puede ver a Alanna feliz y tranquila en los brazos de su madre, bajándose de la moto tras el breve paseo.





Revisa aquí el video: