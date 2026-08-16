Dos sismos remecen a la zona central de Chile: Revisa magnitud y epicentro de los temblores

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, los movimientos telúricos se registraron a las 12:32 y a las 12:57 horas.

Un sismo de magnitud 4.7 remeció a la zona central del país la tarde de este domingo, específicamente a la región de Valparaíso.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 12:32 horas a 64 km al oeste de Quitero.

Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 30 kilómetros.

Más tarde, a las 12:57 horas, un nuevo movimiento se registró en la región. Esta vez de magnitud 4.5 a 38 kilómetros del noroeste de Valparaíso.

El organismo detalló que este segundo sismo se registró a 22 kilómetros de profundidad.