“¡Vamos!”: Pangal Andrade mostró importante hito familiar junto a Melina Noto y su hija

La pequeña Alanna todavía no cumple un año de edad, pero ya sorprende en redes sociales con todos sus avances.

Este domingo, Pangal Andrade sorprendió en redes sociales tras mostrar que su hija, Alanna, ya está dando sus primeros pasos.

Alanna es fruto de la relación entre Melina Noto y Pangal y es la primera hija para ambos.

A través de su cuenta de Instagram, Andrade mostró un video donde aparece en su casa en el Cajón del Maipo.

Mientras Melina graba, el deportista grita: “¡Vamos, vamos!”, mientras que la pequeña Alanna sonríe y da sus primeros pasos.





Aunque aún le cuesta mantener el equilibrio, la pequeña da casi 10 pasos de corrido, mientras agita sus manos y se lanza a abrazar a su padre.

Cabe destacar que Pangal ha mostrado desde muy temprana edad cómo estimula el desarrollo de su bebé. Primero le enseñó a mantener el equilibrio poniéndose de pie en la palma de su mano.

Luego, ayudó a Alanna a poder caminar sujetándola con una especie de andador y a sus 9 meses, la pequeña ya puede caminar.

“Sus primeros pasos”, concluyó Pangal, mientras que su hija mira a la cámara y ríe junto a sus papás.

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