Melina Noto lanza advertencia a Pangal Andrade tras rescate en Cajón del Maipo: “Solo tienes permiso para….”

La influencer argentina compartió un video sumándose a las bromas tras el rescate de los tres desaparecidos y le dio un aviso a su pareja ante próximos eventos similares.

Melina Noto le hizo una curiosa advertencia a Pangal Andrade, tras el rescate de los tres desaparecidos que fueron encontrados en el Cajón del Maipo.

Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel “El Chino” Orellana estuvieron perdidos en medio de la montaña por seis días, en los que incluso el ex chico reality participó en su búsqueda recorriendo el sector camino hacia las Termas de Colina.

Sin embargo, luego de que los encontraran en un refugio, aparecieron versiones encontradas sobre el vínculo que mantenían los tres individuos y las razones que los llevaron a irse de fiesta y posteriormente a partir rumbo al sector cordillerano.





Por lo mismo, considerando las bromas y virales que circulan en redes sociales, Melina Noto compartió un video en su cuenta de Instagram con una nueva solicitud para su pareja Pangal.

“Dado este trend que se ha vuelto viral de que Pangal las va a rescatar si nieva, desde ahora solo tenés permiso para rescatar animales “, expresó la trasandina apuntando a su pareja.

Según la comunicadora, de ahora en adelante el deportista tendrá que limitarse y no podrá prestar ayudar cuando se trate de personas.

“No te podés juntar con El Chino”, argumentó ante las risas de Andrade.