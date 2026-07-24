¡Histórico! Kino sortea este viernes un pozo de $11.400 millones

Además del monto récord, se repartirán otros premios como viajes al Caribe, una casa, camionetas, suelos heredables y mucho más.

Este viernes 24 de julio se realizará un nuevo sorteo de Kino con un pozo histórico de $11.400 millones, el monto más alto que ha alcanzado el juego hasta ahora.

El monto fue creciendo durante los últimos meses tras la realización de varios sorteos consecutivos que terminaron sin ganadores del premio mayor, por lo que el dinero se fue acumulando.

El sorteo número 3257 se realizará esta noche a partir de las 22:3o horas con más de 10 premios a repartir en diferentes categorías.





Pozo histórico: Cuánto reparte el Kino

Este viernes 24 de julio el Kino trae un pozo histórico de $11.400 millones a repartir entre todas sus categorías y juegos adicionales, el más grande hasta ahora.

Premios por categoría

Los montos contemplados para este miércoles son los siguientes:

Kino: $6.970 millones.

Re Kino: $830 millones.

Requete Kino: $320 millones.

Chao Jefe: $1.200 m illones (sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable).

Chao Jefe: $1.080 millones (sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable).

Súper combo marraqueta: $1.000 millón + sorteo de 1 Casa + 1 SUV + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje.

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Mas premios a repartir

El histórico sorteo también incluirá premios y beneficios especiales como:

Bono de $20 millones

1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2 más 1 año de combustible Diesel o su equivalente a $30.000.000

1 viaje a Alaska o el Caribe o $4,5 millones

Bono de $1.000.000.

¿Cómo y hasta qué hora jugar el Kino?

Los jugadores pueden jugar su cartón en agencias autorizadas y en diversos supermercados a nivel nacional o también de manera online en el sitio oficial de Kino.

Para jugar debes elegir 14 números diferentes del 1 al 25 y realizar tu apuesta. El monto del boleto completo es de $3500 pesos.

Hay plazo para jugar los cartones hasta las 22 horas y el sorteo se realiza a partir de las 22:30 horas a través de los canales oficiales de Lotería.