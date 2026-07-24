Exsubsecretario de Hacienda se defiende tras renuncia: “Un resultado positivo que no refleja mi realidad”

A través de un comunicado, Juan Pablo Rodríguez abordó su salida del gobierno tras un resultado positivo en un test de drogas. “No consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error”, afirmó la exautoridad.

Luego de que el gobierno confirmara su salida del cargo tras un resultado positivo en un test de drogas, el ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, emitió una declaración pública en la que defendió su inocencia y aseguró que el examen no reflejaría su situación real.

A través de una declaración pública, Rodríguez explicó que la decisión se produce luego de que “tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad”.

“No consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error” , afirmó la exautoridad.

En la misma declaración, anunció que se someterá a nuevos análisis para aclarar lo ocurrido. “Me realizaré nuevos exámenes para despejar cualquier duda y demostrar, con total transparencia, que cumplo íntegramente con los estándares que el gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia”, sostuvo.





La renuncia de Juan Pablo Rodríguez

La renuncia de Rodríguez fue informada previamente por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien explicó que el resultado positivo corresponde al análisis de la primera muestra de un test realizado en junio y que aún se encuentra pendiente el examen de la contramuestra.

Pese a la controversia, el exsubsecretario agradeció al presidente Kast, al ministro de Hacienda y a los funcionarios con quienes trabajó durante su paso por el Ejecutivo. “Me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí”, señaló.

Desde el Gobierno reiteraron que la decisión responde al compromiso de actuar con transparencia frente a situaciones de esta naturaleza, aunque recalcaron que el resultado informado hasta ahora no es definitivo.