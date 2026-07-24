PDI frustró ataques con cuchillos en colegios de Lautaro y Puente Alto: Eran estudiantes de enseñanza básica

La institución policial logró frustrar las agresiones que habrían estado previstas para la jornada del jueves 23 de julio, evitando que ocurriera una tragedia.

La PDI logró neutralizar presuntos ataques armados en establecimientos educacionales a través de un trabajo de inteligencia cibernética y análisis criminal en redes sociales.

La investigación policial se originó tras el caso ocurrido en marzo en Calama, cuando un escolar le quitó la vida a una paradocente con un cuchillo, lo que motivó el monitoreo de grupos digitales donde se detectó la planificación de nuevos hechos.

Los posibles ataques iban a ser perpetrados por niños de tan solo 10 y 11 años, pertenecientes a los cursos de quinto y sexto básico.

Las coordinaciones involucraban a la Escuela Larun Rayun, de la comuna de Puente Alto, y la Escuela Irene Frei, de la comuna de Lautaro, en la región de La Araucanía.





Cuatro cuchillos, pasamontañas y un aerosol

Gracias a la revisión pericial y a la colaboración de las propias instituciones educativas, se ingresó a los colegios y se lograron incautar distintos elementos.

En uno de los procedimientos, encontraron cuatro cuchillos tipo carnicero y un pasamontañas al interior de la mochila de uno de los menores.

En el segundo se incautaron dos cuchillos y un aerosol con una sustancia química que está siendo sometida a peritajes para determinar su composición.