Pedro Pascal será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El intérprete chileno fue seleccionado junto a otros figuras como Karol G, Kate Hudson, Linkin Park y Los Ramones para recibir el galardón durante el año 2027.

El actor chileno Pedro Pascal será homenajeado con su propia estrella en el mítico el Paseo de la Fama de Hollywood durante el 2027.

La Cámara de Hollywood dio a conocer el anuncio con un listado completo de los 32 seleccionados para recibir el reconocimiento el próximo año.

El intérprete fue seleccionado en la categoría de televisión por su destacado trabajo en producciones como The Mandalorian y The Last of Us.





Entre los 32 seleccionados aparecen nombres como Idris Elba, Sam Elliot, Elle Fanning, Dakota Fanning, Kate Hudson, Karol G, David Guetta, Los Ramones, Sia, Linkin Park y Lisa Kudrow.

La fecha en que Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood todavía no ha sido confirmada.

Pedro Pascal será el tercer chileno

Con este reconocimiento el actor se sumará a un selecto grupo y se convertirá en el tercer chileno en tener la estrella que reconoce a figuras del entretenimiento.

Antes lo lograron el animador Don Francisco en el año 2001 y el bolerista Lucho Gatica en 2008.