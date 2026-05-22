“Un espacio que nunca podrá llenarse”: Pedro Pascal despidió a querida familiar con emotivo mensaje

El actor chileno radicado en Estados Unidos compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde dedicó un emotivo mensaje para su tía, Juanita Balmaceda.

El actor chileno Pedro Pascal reveló que atraviesa un delicado momento tras sufrir una dolorosa pérdida familiar.

La estrella de Hollywood confirmó durante el jueves el fallecimiento de su tía, Juanita Balmaceda Riera , a quien despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Fue a través de su Instagram que el intérprete compartió una imagen de su familiar junto a un mensaje.





“La Reina Balmaceda. Juani, somos porque eras”, escribió el protagonista de The Mandalorian and Grogu.

Ante la pérdida, Pascal señaló que su tía dejó “un espacio que nunca podrá llenarse. Cómo te queremos. Gracias”.

La hermana del actor, Lux Pascal, también se pronunció en redes sociales tras la muerte de su tía, comentando la publicación con el mensaje “la tía Juani” al que adjuntó un corazón blanco.

Sentida despedida de Pedro Pascal