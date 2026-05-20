Amputan pierna a participante de conocido reality tras grave accidente en el mar: Programa fue cancelado

Sobre su estado de salud, la productora informó que “permanece hospitalizado en estado grave, pero estable y fuera de peligro”.

Un grave accidente obligó a cancelar el conocido reality que se filmaba en República Dominicana: Supervivientes, edición Grecia.

Un participante sufrió una lesión mientras tomaba un descanso de las grabaciones del programa en la isla Saona.

Stavros Floros terminó herido tras ser golpeado por un barco, al bucear y practicar la pesca submarina en una zona frecuentada por embarcaciones turísticas.

Los informes confirmaron que el joven “sufrió lesiones graves en las piernas a causa de las hélices del motor fueraborda de la embarcación”.





“Incluyendo la amputación parcial de la pierna izquierda y un traumatismo importante en el tobillo derecho“, revelaron.

Tras el incidente, la productora AcunMedya comunicó la suspensión de Supervivientes: “Por un sentido de responsabilidad hacia el público y, sobre todo, hacia el propio concursante”.

Además, anunciaron la apertura de una investigación. “Consideramos necesario aclarar las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente”, expresaron.