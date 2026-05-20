Cupón de Gas Licuado: Las tres condiciones para obtener el subsidio de $27 mil

El aporte estatal entrega un monto único de $27.000 por hogar y está destinado exclusivamente para la compra de gas licuado en distribuidores adheridos.

Este lunes comenzó oficialmente a funcionar el cupón del Subsidio del Gas Licuado, un aporte de $27.000 que permitirá a los chilenos contar con un galón de 15 kilos prácticamente gratis.

El beneficio forma parte del Plan Chile Sale Adelante y se puede activar de manera online, aunque también contempla opciones presenciales para utilizar el cupón una vez aprobado.

Quiénes reciben el Cupón de Gas Licuado

El Cupón de Gas Licuado considera únicamente la información del Registro Social de Hogares (RSH) vigente al 16 de abril de 2026. Es decir, cualquier modificación realizada después de esa fecha no será tomada en cuenta para acceder al subsidio.

Para acceder al beneficio, la jefa o jefe de hogar debía cumplir al 16 de abril con las siguientes condiciones:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares .

. Pertenecer al 80% más vulnerable según el RSH.

según el RSH. Tener 18 años o más.





¿Cómo se entregarán los vales?

Para que sea de fácil acceso a todos los beneficiarios, los vales serán entregados por el BancoEstado de forma física y digital:

A través de RUT Pay : Destinado a usuarios de la billetera digital. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado.

: Destinado a usuarios de la billetera digital. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado. En la App CuentaRut : Destinado a usuarios habituales del banco. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado.

: Destinado a usuarios habituales del banco. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado. En CajaVecina: Destinado a adultos mayores o personas sin acceso a internet. Será un cupón físico que deberá solicitarse presencialmente.

Revisa con tu RUT si accedes al Subsidio al Gas Licuado

Finalmente, las autoridades precisaron que no será necesario postular, ya que los beneficiarios fueron definidos mediante el cruce de datos estatales.

Quienes deseen saber si podrán acceder al beneficio deberán revisar su Calificación Socioeconómica en el Registro Social de Hogares. Para hacerlo, deben: