Ministra Lincolao se ausentó de comisión de Ciencias: Tiene permiso administrativo por viaje familiar en EEUU

La titular del Ministerio de Ciencias solicitó un permiso administrativo y, aprovechando el feriado del 21 de mayo, viajó Estados Unidos para visitar a su esposo y su hijo.

La ministra Ximena Lincolao no se presentó a la sesión de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados y Diputadas programada para es miércoles.

La titular del Ministerio de Ciencias que debía entregar explicaciones de la salida del exsubsecretario Rafael Araos y la polémica por el anuncio de despidos masivos al interior de la cartera.

Sin embargo, ni Lincolao ni Araos aparecieron en la sala y se sesionó sin ellos.





De acuerdo a lo que explicaron los diputados de la comisión, esta es la tercera ocasión en que la secretaria de Estado no se presenta a una instancia a la que fue citada.

Ministra está en un viaje familiar

La ministra Ximena Lincolao se ausentó de sus funciones debido a que se encuentra con un permiso administrativo entre el miércoles y viernes, según consignó The Clinic.

Aprovechando el feriado del 21 de mayor, durante las últimas horas emprendió rumbo a Washington, Estados Unidos para visitar a su esposo Eric Gates y a su hijo Clemente.

El mismo medio señaló que tampoco habría sido posible ubicar a Rafael Araos, motivo por el cual no asistió.

La ausencia de Lincolao se da en un contexto de crisis al interior de Ministerio de Ciencia en medio del escándalo con la salida del exsubsecretario y cuestionamientos porque la ministra no incluyó su participación en tres empresas en su Declaración de Intereses y Patrimonio.