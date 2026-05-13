Ximena Lincolao en la mira por sociedades no declaradas: Aseguró que “preguntó” a otros ministros

La titular de Ciencias abrió un flanco en el gobierno después de sus dichos sobre tres empresas no incluidas en su Declaración de Intereses y Patrimonio.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, generó reacciones en el mundo político tras reconocer que no incluyó su participación en tres empresas en su Declaración de Intereses y Patrimonio.

En un reportaje del medio Fastcheck.cl, la secretaria de Estado aseguró que una de estas sociedades nunca tuvo movimientos, la otra está cancelada y una tercera correspondería a una especie de “junta de vecinos”.

Las sociedades que ponen en la mira a Ximena Lincolao

Se trata de Innova Nehuén SpA, empresa vinculada a servicios tecnológicos que fundó junto a sus hermanas.

Sin embargo, según el medio, no existirían registros de su cierre. Ante eso, Lincolao afirmó que “cuando yo hice la declaración de patrimonio ya el abogado había empezado a hacer el proceso”.





Otra de las entidades cuestionadas es Tech Apprenticeships LLC, creada en 2023. Aunque la ministra aseguró que está cancelada, Fast Check indicó que solo tendría un cierre temporal. “Es como una autorización, es como una licencia”, sostuvo la ministra.

También apareció la Asociación de Propietarios de Potomac, vinculada a su vivienda en Estados Unidos, la que definió como “la junta de vecinos”.

Posible impacto en otros ministros del gobierno

En la misma conversación, Lincolao reconoció que consultó a otros secretarios de Estado sobre este tipo de antecedentes, instalando la duda para el resto del gabinete.

“Yo pregunté y los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo” , afirmó la titular de Ciencias.

La ministra dijo que espera que “esto sea aclarado, porque a mí me importa mucho mi integridad, porque yo he trabajado mucho por mi carrera”.

“Llevo dos meses acá y ha sido realmente una jaqueca, porque el ambiente acá en cuanto a este patrimonio ha sido muy tóxico. Y yo he trabajado muchísimo por todo lo que tengo”, cerró.

Ante la revelación de Lincolao, los diputados socialistas Juan Santana y Raúl Leiva ingresaron un requerimiento a la Contraloría solicitando fiscalizar las declaraciones de intereses y patrimonios de todos los ministros.