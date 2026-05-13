El mensaje de WhatsApp que fue una trampa: El engaño con el que atrajeron a vendedora de cartas Pokémon

Las conversaciones de WhatsApp muestran como una persona, que aún no ha sido identificada, simuló ser la joven vendedora de cartas Pokémon en el chat con su madre.

Camila Olortegui desapareció el 12 de marzo y hasta hoy nadie sabe dónde está: Quienes estarían detrás de su muerte no han entregado certezas sobre qué hicieron con su cuerpo.

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles inéditos de la investigación por la desaparición de la joven vendedora de cartas Pokémon que habría sido engañada para robar su colección avaluada en casi 6 millones de pesos.





El trabajo de la periodista Alejandra González mostró en detalle los mensajes en WhatsApp que le enviaron los sospechosos detenidos para atraerla a un recinto donde se le perdió su rastro.

Hay dos imputados que hoy cumplen prisión preventiva y ambos señalan que no tienen participación en el hecho. Sin embargo, tras la desaparición, el teléfono de Camila siguió funcionando y enviando mensajes a su familia y amigos.